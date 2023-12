Przedszkola w Kutnie. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2023/2025

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Kutnie?

Gdzie znaleźć zasady rekrutacji?

Niepubliczne placówki w Kutnie funkcjonują zgodnie z przepisami, które określono w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Do tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które uczęszczały do konkretnej placówki wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz uzyskać na stronie internetowej lub w samej placówce .

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Kutnie?

Edukacja przedszkolna jest wielce ważna dla rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, mówić o swoich emocjach i potrzebach.