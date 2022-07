Przed nami Wielka Gala Disco Polo na dożynkach powiatowych w Krzyżanowie. Sprawdź program imprezy

- Jesteśmy pozytywnie nastawieni do nadchodzącego wydarzenia. Będzie to wielkie widowisko przygotowane specjalnie dla wszystkich mieszkańców powiatu – mówi Daniel Kowalik, starosta kutnowksi. - Dla wszystkich będzie dostępny catering oraz potrawy przygotowane przez koła gospodyń. Ponadto dzieci będą mogły wziąć udział w grach i zabawach w postaci eurobungee, czy zjeżdżalni – dodaje.

Pracownicy Referatu Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz pracownicy Urzędu Gminy Krzyżanów spotkali się, by omówić szczegóły dotyczące zbliżających się dożynek powiatowo-gminnych 2022. Spotkanie dotyczyło m.in. rozmieszczenia poszczególnych stoisk na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie.

Jak co roku na Dożynkach Powiatowo-Gminnych odbędzie się Wielka Gala Disco Polo, na której wystąpią Dj Andreas, zespoły 2 for You, Imperium oraz Dejw.

- Jestem bardzo zadowolony z tak owocnej współpracy. Wiele jest jeszcze do zrobienia, ale to świadczy o wysokim poziomie zaangażowania obu stron oraz o jakości jaką będą prezentować Dożynki Powiatowo-Gminne – dodaje Jakubowski.

Trwają również przygotowania do konkursu kulinarnego „Powiatowe Smaki” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Zadaniem KGW będzie przygotowanie potrawy która zdobędzie serca i podniebienia komisji, na czele której staną Daniel Kowalik oraz Tomasz Jakubowski.