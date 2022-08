Przed nami dożynki powiatowo-gminne w Krzyżanowie. Sprawdź PROGRAM

Jak poinformowali organizatorzy, a więc Starostwo Powiatowe w Kutnie, gmina Krzyżanów oraz mieszkańcy Goliszewa i Kuchar wydarzenie uświetnią zespoły ludowe z terenu powiatu kutnowskiego.

- Po raz pierwszy w historii na naszych dożynkach wystąpi aż 10 zespołów ludowych. Zapraszamy na blok artystyczny od godziny 13:40 do 15:45. Zapraszamy serdecznie! – mówi Tomasz Walczewski, członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

Zespoły ludowe, które w następną niedzielę uświetnią powiatowe dożynki:

Gmina Krzyżanów: "Kaszewianki", "Krzyżanówek", "Niezapominajki", "Rustowianki", "Siemienice",

Gmina Strzelce: " Klonowianki" oraz "Strzelce",

Gmina Żychlin: "Śleszynianki",

Gmina Dąbrowice: "Dąbrowickie Nutki",

Gmina Kutno "Leszczynianki".

O godz. 16:00 rozpocznie się natomiast blok koncertowy disco-polo. Wystąpią: Camasutra, Andreas, Light of Hope, 2 For You, Imperium i Dejw.