Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 coraz bliżej

Miasto otrzymało 5 milionów złotych dofinansowania na rozbudowę infrastruktury sportowej, która będzie służyć zarówno wychowankom największej placówki oświatowej, jak i mieszkańcom.

- Dofinansowanie pozwoli wybudować przy Szkole Podstawowej nr 9 prawdziwy, nowoczesny kompleks sportowy z różnego typu boiskami. Dotychczasowy plac do gry zastąpi nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią z nowymi bramkami, piłkochwytami i wyznaczonymi liniami do różnego rodzaju gier zespołowych. Wytyczone będzie m.in. boisko do baseballu, do którego zakupione będą także specjalne tunele treningowe. Dodatkowo powstać ma boisko do siatkówki plażowej oraz miejsce do gry w badmintona. Ponadto przebudowane będą bieżnie proste i okrężne, miejsca do skoku w dal i trójskoku - czytamy na stronie UM Kutno.