Program Profilaktyka 40 Plus działa jeszcze do czerwca. Można wykonać podstawowe badania i zyskać wiedzę o swoim zdrowiu

Profilaktyka 40 Plus w regionie łódzkim. Jak się zgłosić do programu?

Profilaktyka 40 Plus. Program bezpłatnych badań dla osób po 40. roku życia

Wdrożony w czasie pandemii program bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób po 40. roku życia Profilaktyka 40 Plus będzie działał jeszcze do końca czerwca 2024. Ma on pomóc w nadrobieniu zaległości diagnostycznych oraz zachęcić pacjentów do regularnych badań.

Do wykonywania badań z programu Profilaktyka 40 Plus zachęca lekarz Michał Matyjaszczyk, kierownik przychodni POZ w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

- Raz na jakiś czas powinniśmy zrobić sobie takie badania. Dzięki temu możemy wcześnie wykryć coś, co można wyleczyć – zachęca lekarz.

Badania w ramach programu są tak wybrane, by były pomocne w wykrywaniu najczęstszych nękających Polaków schorzeń cywilizacyjnych. Wstępem do badań i warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej m. in. diety, używania alkoholu i tytoniu, aktywności fizycznej, masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, ale też przebytych chorób. Pytania dla osób w wieku 40-64 lata są otwarte, natomiast dla osób w wieku powyżej 65. roku życia uproszczone, wymagające jedynie odpowiedzi „tak” lub „nie”.