Program NIANIA - mamy wracają do pracy będzie realizowany w powiecie kutnowskim. Jego koszt to niemal milion złotych

Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 35 mamom, sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez sfinansowanie kosztów opieki niani, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku. O dofinansowanie mogą się ubiegać mamy zamieszkałe na terenie powiatu kutnowskiego. Funkcję niani będzie mogła sprawować osoba spokrewniona, np. babcia, dziadek, siostra lub osoba niespokrewniona, ktoś spoza rodziny. Co ważne, od rodziców nie będą pobierane żadne opłaty.

Łączna wartość projektu to aż 893 tys. 287,50 zł, z czego 759 tys. 294,37 zł to pozyskane dofinansowanie.

Nabór oraz program realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt: