Prasówka z Kutna 8.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Lista ról, w które wcieliła się Ewa Ziętek, jest imponująca. Grała w teatrze, filmach serialach, a nawet użyczała swojego głosu m.in. w „Herkulesie”. Talent aktorski dostrzeżono u niej bardzo wcześnie. Szybko również stała się popularna. Niestety, jak to bywa, kariera nie służy życiu osobistemu. Tak, właśnie było w przypadku Ewy Ziętek.

Babka kakaowa to klasyka wśród deserów, która zawsze cieszy się dużym powodzeniem na wielkanocnym stole. Jej wilgotne wnętrze, intensywny smak ciemnego kakao i wypieczona skórka sprawiają, że trudne jej się oprzeć. Jeśli szukasz przepisu na idealną babkę kakaową, jesteś we właściwym miejscu! Przedstawiamy prosty i sprawdzony przepis, który zachwyci nawet wytrawnych łasuchów.

Ten napój orzeźwiający jest popularny jak mało który. Colę piją ludzie na całym świecie, choć należy do najbardziej niekorzystnych dla zdrowia. Nie chodzi przy tym o wysoką zawartość cukru, bo szkodliwość coca-coli zero jest nawet większa niż klasycznej wersji napoju. Zobacz, jak picie coli wpływa na organizm – w krótkim, jak i długim terminie.

Agnieszka Osiecka zmarła dokładnie 27 lat temu – 7 marca 1997 roku. Oprócz historii burzliwych miłości pozostawiła po sobie twórczość, która do dziś wzrusza i bawi. Jej piosenki śpiewali wybitni artyści minionej epoki m.in. Violetta Villas, Kalina Jędrusik, Seweryn Krajewski czy Edmund Fetting. W swoim ponad sześćdziesięcioletnim życiu napisała około 2 tysięcy piosenek. Twórczość poetki jest omawiana na lekcjach polskiego, a piosenki nucone pod nosem, czasem nawet bez wiedzy, że ich autorką jest właśnie Agnieszka Osiecka. Oto 5 znanych i lubianych utworów. Wiedzieliście, że to właśnie Osiecka je napisała?

Poranki bywają nerwowe, mamy mało czasu, spieszymy się, a płatki śniadaniowe to jedna z najszybszych opcji, jaką możemy sobie zaserwować na pierwszy posiłek w ciągu dnia. W misce ląduje gotowy produkt, zalewamy go mlekiem lub jogurtem i gotowe. Ale czy jest to dobry wybór? Jakich płatków powinniśmy unikać, a które są najzdrowsze?

W poniedziałek, 4 marca kutnowscy policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym 33-latka. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, był podejrzany o dokonanie zabójstwa, do którego doszło w powiecie grodziskim w kwietniu 2020 roku.