Prasówka z Kutna 7.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Koktajl odchudzający z imbirem to nie tylko smaczny napój, ale również sposób na naturalne spalanie tłuszczu. Przygotujesz go w kilka chwil z łatwo dostępnych składników. Owoce nadają koktajlowi słodyczy i równoważą ostrość imbiru, który podkręca smak koktajlu. Wypróbuj nasz przepis i przekonaj się, jaki jest smaczny.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Kupa może mieć różną konsystencję. Może się zmieniać ze względu na dietę, przyjmowane leku czy stan zdrowia. Czasami może się unosić na tafli wody, a czasami zostawia ślad na muszli. No właśnie – dlaczego kał przykleja się do toalety? Sprawdź, jakie mogą być przyczyny lepiej kupy. Co zrobić, żeby kupa nie przyklejała się do muszli?

Nikt nigdy jej się nie oświadczył, ale to nie był powód jej stanu cywilnego. Joanna Żółkowska miała ciekawe życie… nie tylko to zawodowe, ale także i miłosne. Spotykała się nawet z bratem byłego ministra. Oto ciekawostki z życia aktorki, która rozsławiła słowo „absolutnie”.