Prasówka z Kutna 25.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Oto horoskop na poniedziałek. Zobacz, co pokazują karty Tarota dla znaków: Rak, Lew, Baran, Byk, Bliźnięta, Waga, Panna, Wodnik, Ryby, Skorpion, Strzelec, Koziorożec. Komu na początku tygodnia będzie sprzyjało szczęście? Koniecznie sprawdź swój horoskop na poniedziałek!

Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Niestety nie wszyscy sprzedający się do tego stosują. Za to przestępstwo odpowie ekspedientka, która sprzedała 14-latce alkohol. Kobieta odpowie za to przed sądem, a właściciel sklepu straci koncesję na sprzedaż alkoholu. Nieletnimi klientami sklepu zajmie się sąd rodzinny.