Prasówka tygodniowa z 14.05.2023 w Kutnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Dowiedz się, gdzie dostaniesz najlepsze lody w Kutnie. Sezon letni niewątpliwie większości z nas się z nimi kojarzy. Trudno wyobrazić sobie gorący, słoneczny dzień bez ożywczego deseru, jakim właśnie są. Sprawdź jak powstały i gdzie pojawiły się po raz pierwszy. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Kutnie.

Krzysztof Ibisz jest popularnym prezenterem telewizyjnych i jedną z gwiazd najnowszej edycji muzycznego show „Twoja twarz brzmi znajomo". Sprawdź, gdzie uwił swoje rodzinne gniazdko celebryta. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego apartamentu dziennikarza w modnej dzielnicy. Zobacz, gdzie mieszka Krzysztof Ibisz z piękną żoną i synkiem.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kutnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pałac Saski w Kutnie zakwalifikował się do finału i będzie rywalizował o główną nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku". Inwestycja kosztowała 35,9 mln złotych.

Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzi "Dziennik Łódzki", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Dzisiaj prezentujemy liderów w głosowaniu Czytelników w kategorii Koła Gospodyń Wiejskich w województwie łódzkim. Laureaci pierwszych miejsc awansują do etapu wojewódzkiego. Koniec głosowania już we wtorek, 16 maja o godzinie 20:30.

W Walewie (gm. Daszyna) samochód przewożący butle z gazem uderzył w osobówkę. Na szczęście nie doszło do tragedii.

Ukraińska kadra baseballistów i softballistek do lat 15 odwiedziła Pałac Saski. Sportowcy przyjechali do Miasta Róż na Międzynarodową Majówkę z Baseballem i Softballem organizowaną na boiskach Małej Ligi.

Jeżeli szukasz domu lub mieszkania w dobrej cenie, to licytacje komornicze są idealne dla ciebie. Kupowanie domów od komornika staje się coraz bardziej popularne. W tym zestawieniu przygotowaliśmy ofertę licytacji komorniczych w województwie łódzkim w maju 2023 roku. Kliknij w galerię i sprawdź najlepsze oferty w województwie łódzkim.

Niektórzy z nich wyglądają niewinnie czy wręcz nobliwie. Nie zmienia to faktu, że poszukuje ich policja w Łodzi i podległe jej w regionie jednostki. Jeśli wiecie gdzie przebywają zgłoście to pod 112. Za co szuka ich policja? Szczegóły w galerii zdjęć.