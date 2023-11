Prasówka Kutno 4.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kutnie nie minęło Cię nic ważnego

Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, która z roku na rok dotyczy coraz większej liczby osób na całym świecie. Jej zwiastunem może być stan przedcukrzycowy. Jednak mając go nie musisz być skazany na chorobę. Zbyt wysoki poziom cukru we krwi możesz obniżyć stosując odpowiednią dietę i wzbogacając ją o ekstrakty z czarnej porzeczki i błonnik z cytrusów. Dowodzą tego badania naukowców z Wielkiej Brytanii, które udowadniają, że polifenole i błonnik skutecznie regulują poziom glukozy i insuliny we krwi. Dzięki temu mogą zapobiec rozwojowi cukrzycy.