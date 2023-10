Prasówka Kutno 31.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kutnie nie minęło Cię nic ważnego

Zakończył się remont ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ulicą Wilczą. Prace kosztowały około 226 tysięcy złotych.

Łęczyccy policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności w sprawie śmieci dziewięciu psów znalezionych na terenie jednej z posesji na terenie gminy Piątek. - Nasi inspektorzy mimo wieloletniego doświadczenia nie mogą uwierzyć w to, co widzą. To jakiś koszmar - informują przedstawiciele Przytuliska Głowno.

Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto wygrał w kategorii Pielęgniarka Roku 2023. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.