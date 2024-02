Prasówka Kutno 21.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kutnie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.02, w Kutnie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dlaczego moja pochwa pachnie jak cebula? Poznaj 7 przyczyn „cebulowej pochwy” i dowiedz się, jak sobie radzić z nieprzyjemnym zapachem”?

Prasówka Kutno 21.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dlaczego moja pochwa pachnie jak cebula? Poznaj 7 przyczyn „cebulowej pochwy” i dowiedz się, jak sobie radzić z nieprzyjemnym zapachem Zdrowa pochwa nie ma specyficznego zapachu. Każda kobieta ma swój specyficzny zapach, który zmienia się wraz z cyklem miesięcznym. Czasem jednak zdarza się, że aromat unoszący się z majtek jest inny i niepokoi. Co oznacza cebulowy zapach pochwy? Zobacz 7 prawdopodobnych powodów, przez które pochwa pachnie jak cebula.

📢 Wypadek w Sójkach. Nietrzeźwy kierowca stracił panowanie nad pojazdem Do 23-latek wsiadł za kierownicę, mając ponad pół promila alkoholu w organizmie. Nie zapanował nad samochodem i dachował. 📢 Problemy z koncentracją i ciągłe zmęczenie? Możesz mieć „popcornowy mózg”. Zobacz, skąd się bierze i jak z nim walczyć Na co dzień nie możesz się na niczym skupić, a myśli skaczą ci po głowie… niczym podgrzewane ziarenka kukurydzy w garnku? A każde zwykłe zajęcie wydaje ci się mniej atrakcyjne niż to związane z elektroniką? To może znaczyć, że dopadł cię syndrom popcornowego mózgu. Zobacz, z czego wynika i jak z nim walczyć.

Prasówka 21.02 Kutno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kutnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niebezpieczna moda wśród młodych i nałóg dorosłych. Ten zamiennik palenia zaburza rozwój mózgu, zwiększa ryzyko chorób serca i raka Nowa groźna moda wśród młodych to saszetki nikotynowe nazywane snusem. Nikotyna pobudza na krótko, a tak naprawdę pogarsza zdolność uczenia się i koncentrację – i uzależnia. Ta w woreczkach do jamy ustnej może być szczególnie ryzykownym wyborem, bo silna toksyna może doprowadzić do ciężkiego, potencjalnie śmiertelnego zatrucia.

📢 Sycące kotlety ziemniaczane z pieczarkami. Poznaj przepis na pyszne danie z ziemniaków na każdą kieszeń. Fani grzybów będą w siódmym niebie Szukasz pomysłu na obiad bez mięsa? Proponuję rewelacyjne kotlety ziemniaczane z farszem z pieczarek, cebuli i sera. To proste do przygotowania danie, które z pewnością posmakuje każdemu. Kotleciki są chrupiące z zewnątrz, a wnętrze rozpływa się w ustach. Przekonaj się, jak świetnie smakują i wypróbuj przepis. 📢 Oto najpiękniejsze fryzury damskie dla 40-latek. Te uczesania działają lepiej, niż wizyta u kosmetyczki. Zobacz topowe cięcia i koloryzacje Recepta na młody wygląd to nie tylko odpowiednia pielęgnacja skóry, to także dobrze dobrane uczesanie i koloryzacja włosów. W takim razie, jakie fryzury damskie dla 40-latek, które pragną odjąć sobie wizualnie kilka lat? Oto one.

📢 25 milionów na pomoc chorym, starszym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Rozpoczął się nabór wniosków 25 milionów złotych na pomoc chorym, starszym, osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Pieniądze będzie można przeznaczyć na przykład na usługi opiekuńcze, asystenckie i pielęgnacyjne. To także wsparcie na tzw. „opiekę wytchnieniową” i pomoc sąsiedzką. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie projektów. 📢 Wybory rady powiatu. Głos mieszkańców na forum powiatu Radni powiatu odgrywają istotną rolę w samorządzie terytorialnym, będąc głosem mieszkańców i ich reprezentantami w organach powiatowych. Wybory radnych powiatu to ważne wydarzenie, które decyduje o kształcie lokalnej polityki i wpływa na rozwój regionu. Radni powiatu mają za zadanie nie tylko uchwalać ważne decyzje dotyczące zarządzania powiatem, ale również dbać o interesy mieszkańców, reagować na ich potrzeby i inicjować zmiany. Proces wyborczy radnych powiatu jest więc kluczowy dla demokracji lokalnej i ma bezpośredni wpływ na jakość życia społeczności.

📢 Metal w ciastkach! Zjedzenie grozi zranieniem i krwotokiem. GIS informuje o wycofaniu słodyczy z popularnych sieci supermarketów Te ciastka mogą spowodować wewnętrzne zranienie, krwawienie i powikłania, a nawet śmierć. Znaleziono w nich kawałki metalu, przez co konieczne było wycofanie określonych partii produktu. Zobacz szczegóły na temat wypieków z popularnej sieci supermarketów. 📢 Nowa aktualizacja w WhatsApp zablokuje popularną funkcję. Jest też ważne zabezpieczenie WhatsApp z każdą aktualizacją staje się trochę inną aplikacją. Nie zawsze dodawane są do niego rewolucyjne funkcje, jednak małymi krokami staje się coraz bardziej przyjazną dla użytkownika aplikacją. Tym razem postanowiono zablokować jedną opcję, aby chronić prywatność i własność kont korzystających w WhatsAppa. Zobacz, co zostało wprowadzone. 📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju.

📢 Jak obniżyć ciśnienie krwi? Wprowadź te 3 nawyki do porannej rutyny i ciesz się niższym ciśnieniem Szukasz sposobu na obniżenie ciśnienia bez leków? Zacznij od zmian porannych nawyków, a niewielkim nakładem pracy możesz w znaczący sposób wpłynąć na swoje ciśnienie. Podpowiadamy, jak zacząć dzień, aby poprawić wyniki badań.

