Prasówka 9.09.2023 Kutno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kutna

W piątek (8 września) oficjalnie rozpoczął się Festiwal Saski w Kutnie. Wydarzenie rozpoczęło się inscenizacją przyjazdu Króla Augusta III do Pałacu Saskiego. Mieszkańcy Kutna witali go owacyjnie! Zobaczcie sami.

To jedyny taki weekend pachnący różami w naszym regionie. Od dzisiaj (8 września) do niedzieli (10 września) w Kutnie odbywać będzie się 49. Święto Róży. Jarmark, wystawy i foodtrucki. Zobaczcie co dzieje się już teraz tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy.

