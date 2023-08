Prasówka 6.08.2023 z całego tygodnia w Kutnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Które kąpieliska na Dolnym Śląsku są najlepsze? Gdzie warto zaplanować weekendowy wypoczynek nad wodą? Wyszukaliśmy 8 miejsc niedaleko Wrocławia, w których możecie się poczuć niemal jak nad morzem. Na tych kąpieliskach zrelaksujecie się, zabawicie, a nawet pozwiedzacie zabytki. Które z nich są płatne, które nadają się dla dzieci? Przekonajcie się – zapraszamy do galerii 8 najlepszych kąpielisk Dolnego Śląska.

