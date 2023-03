Prasówka 30.03.2023 Kutno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kutna

Prasówka Kutno 30.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Rośliny lecznicze to nie tylko źródło związków antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych. Te, które są bogate w specyficzny rodzaj błonnika, mogą być cenną pomocą przy chorobach układu oddechowego i pokarmowego, tworząc na błonach śluzowych rodzaj naturalnego opatrunku. Błonnik ten, a dokładniej polisacharydy, to także wsparcie dla chorych na cukrzycę i otyłych. Zobacz, jak i na co działają i jakie zioła mają szczególnie cenne właściwości.