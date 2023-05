Prasówka 26.05.2023 Kutno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kutna

„Dzikie eksmisje” to problem, który istnieje od lat. Choć zgodnej z prawem eksmisji może dokonać tylko komornik, niektórzy właściciele mieszkań na wynajem postanawiają sami usunąć niewygodnego najemcę z lokalu. Zdarza się, że sięgają po nielegalne metody, takie jak odcinanie mediów, zastraszanie czy stosowanie siły. Wyjaśniamy, jakie prawa ma w takiej sytuacji lokator.

Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si...

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kutnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Język angielski kończy egzaminy ósmoklasisty w 2023 roku. Rozpoczął się on o godz. 9.00, a zakończył o 10.30. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi na zadania. Mamy też opinie uczniów na temat dzisiejszego testu. „Za łatwy był”, „przyjemnie się pisało” – komentują ósmoklasiści. Oto najważniejsze informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 2023.

Tina Turner to niekwestionowana i wybitnie utalentowana gwiazda. Piosenkarka zmarła w wieku 83 lat po długiej chorobie w swoim szwajcarskim domu w Kusnacht pod Zurychem. Na scenie była wulkanem energii. Poza nią spotkała ją ogromna tragedia. Poznaj historię życia Tiny Turner.

O znalezieniu idealnego mieszkania marzy wiele osób, ale to zwykle niełatwe. Gdzie dostępność mieszkań – w cenie i standardzie dopasowanym do potrzeb szukających – jest dziś największa? Sprawdzili to eksperci, a odpowiedź okazała się zaskakująca. Dowiedz się, które miasta zdobyły najlepszy wynik w rankingu Indeksu Zdrowych Miast.