Prasówka 24.06.2023 Kutno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kutna

Jan Chowański, pseudonim "Tadek", żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Żołnierz Wyklęty wrócił po 73 do swojego Wągłczewa (powiat sieradzki). Ekshumowane w roku 2021 szczątki pochowano uroczyście, zgodnie z ceremoniałem, na miejscowym cmentarzu parafialnym. Parafia św. Klemensa jest parafią "Tadka".

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie otrzymali nowe urządzenia do badania trzeźwości (2 AlcoBlow). Urządzenia zostały uroczyście przekazane przez Justynę Jasińską, wójt gminy Kutno.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kutnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Andrzej Sołtysik to dziennikarz radiowy i telewizyjny, który od kilkunastu lat prowadzi popularną śniadaniówkę. Właśnie media obiegła zaskakująca informacja, że nie zobaczymy go już więcej w porannym programie „Dzień dobry TVN”. Zaglądamy do krakowskiego domu prezentera, w którym mieszka wraz z żoną i synkiem. Zobacz, jak się komfortowo urządził w Krakowie Andrzej Sołtysik.