Prasówka 12.04.2023 Kutno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kutna

Wielkanocny weekend za nami, oceniając go od strony policyjnej można powiedzieć, że należał do dość bezpiecznych. Niestety pomimo wielu apeli, nie brakowało tych, którzy lekceważyli przepisy i ryzykowali.

Pałac Saski w Kutnie zakwalifikował się do finału i będzie rywalizował o główną nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku". Inwestycja kosztowała 35,9 mln złotych.

Jak co roku, we wtorek po Lanym Poniedziałku mieszkańcy Grabowa (powiat łęczycki) i okolicznych miejscowości spotkali się, by wziąć udział w Święcie Palanta. Na placu Tadeusza Kościuszki drużyny Nieba i Piekła rozegrały tradycyjny mecz.