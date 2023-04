Prasówka 10.04.2023 Kutno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kutna

27-letni Dariusz z województwa łódzkiego będzie uczestnikiem 10.jubileuszowej edycji programu „Rolnik szuka żony". Premierowy odcinek, w którym przedstawiono uczestników pokazano dzisiaj w TVP 1. Jego bohaterowie zaprosili widzów do wysyłania listów.

Popularny prezenter telewizyjny, a ostatnio uczestnik programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, Krzysztof Ibisz postanowił spędzić święta wielkanocne w jednej z miejscowości w województwie łódzkim. W swoich oficjalnych mediach społecznościowych opublikował zdjęcia ze swojego pobytu w kurorcie „Farma Bii”.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kutna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.04 a 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto jakie to są grzechy ciężkie LISTA. Sprawdź, które grzechy popełniamy najczęściej i czy też to robisz ”?