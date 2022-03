Pomoc od serca policjantów z kutnowskiej drogówki

Policjanci z kutnowskiej drogówki 3 marca około godziny 15.30 w Kutnie przy ul. Barlickiego z polecenia dyżurnego wykonywali czynności do kolizji z udziałem renault master i forda transita. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Na tym jednak interwencja policjantów nie zakończyła się.

Okazało się, że samochodem ford transit podróżowali obywateli Ukrainy. 61-letni kierowca wiózł swoją 38-letnią córkę wraz z wnukami w wieku od 8 do 12 lat do Niemiec, do rodziny.