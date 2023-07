Pogoda w Kutnie w środę. Sprawdź prognozę pogody na jutro, 05.07

Pogoda na jutro (środa, 05.07) dla Kutna

Prognozowana na jutro temperatura to 28°C w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 15°C. Opady pojawią się w środę na 47 %. Według prognoz, spadnie ok. 4.2 mm deszczu. Może Ci sie przydać parasol.