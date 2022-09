Ostatnie dożynki w powiecie kutnowskim za nami. Tak za plony podziękowała gmina Kutno [ZDJĘCIA]

Korowód dożynkowy ze starostami dożynek, sołtysami i pocztami sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych prowadziły dzieci z Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Leszczynki oraz Zespół Ludowy Leszczynianki. Mszę dziękczynną w intencji wszystkich mieszkańców gminy Kutno celebrował ksiądz Jerzy Modelewski przy oprawie muzycznej Orkiestry Gminy Kutno.

Wójt gminy Kutno Justyna Jasińska podziękowała za całoroczną pracę i zaprosiła wszystkich uczestników do wspólnego podzielenia się chlebem:

- Święto dziękczynienia za plony, to jak co roku okazja, by w szczególny sposób podziękować za całoroczną pracę i chleb na stole. Przyniesione przez was w darze do poświecenia wieńce dożynkowe i chleby uosabiają zebrane plony i urodzaj. Wszystkie wyglądają pięknie i dostatnio. Rolnicy – dzisiaj wasze święto i wam składam pokłon oraz wyraz wielkiej wdzięczności. W Waszych rękach nasz kraj. [...] Reprezentujemy różne środowiska, a mimo to zebraliśmy się tutaj aby uczcić to piękne święto dziękczynienia za plony – tutaj w Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej. Miejscu tak ważnym dla solidarności i duchowości ziemi kutnowskie. Podziękujmy za cały rok pracy, za wszystko dobro, jakie nas spotkało, za pogodę, za zdrowie, za rodzinę. W czasach tak niespokojnych, gdzie obok nas trwa wojna doceńmy spokój i okażmy sobie należny szacunek, życzliwość wzajemna i wolę współpracy. Bo jak mówi ludowe przysłowie: jaka praca dla chleba, taka modlitwa dla nieba.