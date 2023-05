Opieka koordynowana w przychodniach POZ dla pacjentów z chorobami przewlekłymi. Kto może z niej skorzystać i jak ułatwia leczenie?

Coraz więcej przychodni POZ w regionie łódzkim oferuje opiekę koordynowaną. To nowa forma prowadzenia pacjentów ze schorzeniami, pozwala na szybszą diagnozę i ułatwia leczenie.

Opieka koordynowana w POZ. Co zmienia dla pacjentów z chorobami przewlekłymi?

Opieka koordynowana to element trwającej właśnie reformy przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej działających w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jej założenie jest takie, że opiekę nad pacjentem z powszechnymi chorobami przewlekłymi sprawuje lekarz POZ, korzystając jednak ze wsparcia specjalistów: kardiologów, diabetologów, pulmonologów, endokrynologów a nawet dietetyków. Opieka koordynowana możliwa jest dla pacjentów pełnoletnich, ze schorzeniami z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc i endokrynologii. To schorzenia, na które Polacy chorują najczęściej. Korzystający z opieki koordynowanej pacjent na przykład z cukrzycą, nadciśnieniem czy niedoczynnością tarczycy nie jest już automatycznie kierowany pod opiekę poradni specjalistycznej i nie musi czekać w kolejce na wolny termin u specjalisty, by otrzymać diagnozę. Pacjent otrzymuje pomoc w swojej przychodni POZ, a jego lekarz pierwszego kontaktu sam zleca znaczną część badań. Jeśli ma jakieś wątpliwości, konsultuje przypadek ze specjalistą lub omawia z nim wyniki badań. Lekarz nie musi w tym celu jechać do poradni specjalistycznej, może to zrobić zdalnie. Lekarz POZ może też skierować na konsultacje specjalistyczne samego pacjenta.

W ramach opieki koordynowanej lekarz POZ może zlecić badania, które w normalnym zakresie pracy POZ nie są dla niego dostępne: badania tarczycy, EKG wysiłkowe i metodą Holtera, dopplerowskie badanie USG naczyń kończyn dolnych oraz echo serca. - Lekarz ma też dużo szerszy niż do tej pory zakres badań diagnostycznych. Dzięki temu leczenie będzie przebiegało sprawniej i szybciej będzie postawiona diagnoza – podkreśla Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ. Dla ułatwienia nad organizacją leczenia pacjenta czuwa koordynator. To osoba, która ustala terminy wizyt i konsultacji zewnętrznych i przekazuje informacje pacjentowi. Pomaga mu w poruszaniu się po systemie opieki, a także… przypomina o wizytach. Taką rolę pełnić może np. pracownik rejestracji w przychodni. Dodatkowo lekarz POZ ustala z pacjentem Indywidualny Plan Opieki Medycznej i przekazuje go pacjentowi do realizacji. Plan ten dostępny jest na Internetowym Koncie Pacjenta i można w każdej chwili do niego zajrzeć. W opiece koordynowanej lekarz powinien też znaleźć czas na edukację pacjenta na temat jego schorzenia i profilaktyki.

Opieka koordynowana, przesuwająca część zadań na lekarzy POZ, skraca kolejki do specjalistów w ramach NFZ i ułatwia dostęp do poradni specjalistycznych pacjentom, dla których taka opieka jest niezbędna.

Opieka koordynowana to nowe rozwiązanie i wprowadzane jest do poradni POZ stopniowo od ubiegłego roku. Przychodnie same zgłaszają się do NFZ gdy są gotowe do świadczenia takiej opieki. NFZ opłaca opiekę koordynowaną dodatkowymi środkami, niezależnymi od środków przekazywanych na standardową opiekę nad pacjentem POZ. Opieka koordynowana w POZ. Co oznacza dla pacjenta z chorobami przewlekłymi? Liczba przychodni POZ z województwa łódzkiego, które świadczą opiekę koordynowaną z miesiąca na miesiąc rośnie. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku w całym regionie dostępna była jedynie w siedmiu placówkach. Dziś poradni z opieką koordynowaną jest w Łódzkiem już 81. Powstają one zarówno w Łodzi i miastach powiatowych, jak i w małych miejscowościach. - Nie potwierdziły się obawy, że z opieki koordynowanej nie będą korzystały mniejsze placówki. Przystąpiła do niej np. poradnia NZOZ Salmed w Starej Sobótce, która opiekuje się 1,5 tysiącem dorosłych pacjentów, są poradnie w Zdunach, Czastarach, ale także duże poradnie POZ, które opiekują się 40 tys. pacjentów – mówi dyrektor ŁOW NFZ Artur Olsiński

Gdzie znaleźć opiekę koordynowaną?

Przychodnie, które świadczą opiekę koordynowaną w powiatach: kutnowskim, łęczyckim, skierniewickim i łowickim: Luxmedica Medycyna Rodzinna w Żychlinie (pow. kutnowski)

NZOZ Salmed w Starej Sobótce (pow. łęczycki)

NZOZ Przychodnia Zdrowia w Zdunach (pow. łowicki)

VitaMed w Łowiczu

NZOZ Medicus w Lipcach Reymontowskich (pow. skierniewicki)

Centrum Medyczne Ogrodowa w Skierniewicach

Neuca Med w Skierniewicach

Praktyka Lekarzy „Kopernik” w Skierniewicach

Medyk w Skierniewicach Tu znajdziesz informacje o przychodniach POZ świadczących opiekę koordynowaną w całym województwie łódzkim