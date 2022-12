Ochotnicy WOT stawili się na szkolenie w Kutnie. Wśród nich jest 18 kobiet

„Ferie z WOT” to propozycja dla osób, które zdecydowały się przejść szkolenie do terytorialnej służby wojskowej w terminie ferii zimowych. Pierwsze dwa dni – 10 i 11 grudnia br. to szkolenia z zakresu m. in. bhp, ochrony informacji niejawnych, test sprawności fizycznej oraz pobranie umundurowania i wyposażenia. Zasadnicza część szkolenia z taktyki wojskowej, podstaw topografii, strzelectwa, będzie kontynuowana w terminie ferii zimowych w województwie łódzkim od 15 do 28 stycznia 2023 roku.

Wśród nowych ochotników jest aż 18 kobiet i 6 osób, których bliscy (mama, tata, syn lub małżonek) służą już w szeregach 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

- Z możliwości ukończenia „szesnastki” w terminie ferii zimowych korzystają głównie pełnoletni uczniowie - daje im to możliwość odbycia szkolenia bez przerwy w nauce. Wśród przyszłych terytorialsów są także nauczyciele, studenci, osoby prowadzące działalność gospodarczą, sprzedawcy, elektryk, asystent sędziego - informuje Małgorzata Glińska, rzecznik prasowy 9 ŁBOT.

Po zakończeniu szkolenia i złożeniu przysięgi wojskowej Terytorialsi będą służyć i szkolić się w batalionach lekkiej piechoty najbliższych swojemu miejscu zamieszkania - w Zgierzu, Kutnie lub Łasku.