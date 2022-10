Nowe ustalenia policji w sprawie mężczyzny znalezionego w Ochni. Co z psem, który siedział przy denacie?

Do makabrycznego zdarzenia doszło 16 października wieczorem.

- Około godziny 21:15 do dyżurnego kutnowskiej komendy wpłynęło zawiadomienie o znalezieniu przez przypadkowych przechodniów na brzegu koryta rzeki zwłok mężczyzny. Denat leżał z głową w wodzie - wyjaśniała kom. Edyta Machnik, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie.

Na miejscu pojawiła się straż pożarna oraz pogotowie. Strażacy wydobyli mężczyznę i do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację.

- Niestety, później lekarz stwierdził zgon mężczyzny – wyjaśniał mł. asp. Marcin Maćkowiak, dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Przy mężczyźnie siedział pies, który został zabrany do kutnowskiej komendy do czasu ustalenia właściciela lub rodziny denata, co też się stało.

Policjanci ustalili, że to 43-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego. Odnaleźli też jego rodzinę, która pisemnie zrzekła się prawa do opieki nad psem. Dzięki mundurowym jednak nie trafił on do schroniska.