Niebawem poetyckie spotkanie autorskie z Arkadiuszem Aulichem z Kutna

Pochodzący z Kutna Aulich jest autorem 3 książek poetyckich: Dom czystych myśli („Miniatura”, Kraków 2018), Odmienne stany świadomości („Liberum Verbum”, Wrocław 2019), Skądinąd („Kwadratura”, Łódź 2021).

Publikował w czasopismach literackich: „Szuflada”, „Wydawnictwo j”, „Eprawda”, „Obszary Przepisane”, „Epea”, „Czas Literatury”, „Afront”, a także w antologii „Przewodnik po zaminowanym terenie 2” (OPT, Wrocław 2021). Był również uczestnikiem projektu –„Multipoezja” oraz wyróżniony został w kilku turniejach jednego wiersza.

"Zafascynowany kaskaderami literatury, poetami przeklętymi, literaturą beat generation, teorią poznania, czarnym romantyzmem, postmodernizmem w sztuce oraz poezją śpiewaną" - czytamy o Aulichu na stronie internetowej Kutnowskiego Domu Kultury, organizatora wydarzenia.

Spotkanie wokół najnowszej książki pt. "Skądinąd" Arkadiusza Aulicha poprowadzi Piotr Grobliński z Wydawnictwa Kwadratura. Tom poświęcony jest poetom, do których w jakimś sensie artysta nawiązuje (m.in. Arturowi Fryzowi). To pięć liryków, nawiązujących wprost do poszczególnych wierszy, motywów lub poetyk.

Na wydarzenie 18 marca o godz. 18. wstęp jest wolny.