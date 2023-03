Nauczyciele i szkoły z Kutna i powiatu kutnowskiego nagrodzone na gali w Łodzi

Gala Plebiscytu Edukacyjnego województwa łódzkiego

W poniedziałkowe popołudnie 27 lutego 2023 r. do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego zjechali najwspanialsi nauczyciele z całego województwa łódzkiego. Przyjechali na zaproszenie naszej redakcji, by odebrać gratulacje i dyplomy, jakie zdobyli w tegorocznym Plebiscycie Edukacyjnym. Plebiscyt organizujemy już od wielu lat, by zaprezentować i wyróżnić pedagogów, którzy są najwyżej cenieni przez dzieci, młodzież, rodziców - bo to oni swoimi głosami decydują, kto w nim wygrywa.