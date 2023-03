Największa kutnowska inwestycja przesuwa się w czasie. Oferty na jej wykonanie były zbyt wysokie

Na przebudowę ośmiu ulic w Kutnie władze miasta przeznaczyły kwotę 27 milionów złotych. Tymczasem w pierwszym przetargu najtańsza oferta opiewała na 28 mln 162 tys. zł.

W tej największej miejskiej inwestycji mają być przeprowadzone kompleksowe prace, a większość ulic, oprócz nowej nawierzchni ma zyskać również nowe oświetlenie, odwodnienie i kanalizację sanitarną.

– Cztery drogi spośród ośmiu wyznaczonych do przebudowy, znajduje się w obrębie osiedla Łąkoszyn, co pozwoli zagospodarować i podnieść komfort życia mieszkańców. Oprócz tego przebudowy doczeka się też ulica Zimowa, o której modernizację miasto starało się już od kilku lat. Ponadto przebudowane zostaną trzy ulice znajdujące się w obrębie strefy przemysłowej na Sklęczkach. W tym ulica Ekonomiczna, która poprowadzi do nowo budowanego zakładu produkcyjnego – informuje Urząd Miasta Kutno.