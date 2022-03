Nagroda Prezydenta Kutna w dziedzinie kultury czeka na artystów Joanna Elwertowska-Janik

UM Kutno

Do 31 marca można zgłaszać kandydatów do Nagrody Prezydenta Kutna w dziedzinie kultury. To coroczne wyróżnienie, które honoruje zasłużonych działaczy kultury i artystów w Mieście Róż.