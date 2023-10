Na tę inwestycję mieszkańcy czekają od lat. Wiemy, kiedy w Kutnie powstanie filia WORD

WORD w Kutnie

Ósma już edycja programu Polski Ład rozstrzygnięta. Kolejny raz na wsparcie liczyć może samorząd województwa łódzkiego. 40 mln zł z rządowych środków przeznaczone zostanie na trzy ważne dla mieszkańców projekty. Jedną z nich będzie budowa WORD przy ulicy Szpitalnej w Kutnie. Będzie można zdawać tam egzaminy na kategorię A i B.

- 2 mln zł przeznaczymy na budowę nowego budynku WORD-u w Kutnie - mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Pieniądze zasilą rozpoczętą już inwestycję, polegającą na budowie nowego budynku WORD-u z częścią administracyjną i edukacyjno-egzaminacyjną wraz z zespołem garażowym i placem manewrowym. Filia WORD w Kutnie poprawi dostępność do bazy edukacyjno-egzaminacyjnej, szczególnie dla mieszkańców północnej części województwa, którzy dziś korzystają z ośrodków w odległych lokalizacjach.

Wartość inwestycji to 5,75 mln zł, z czego 3,75 mln to wkład własny samorządu WŁ. Termin jej zakończenia to koniec listopada 2024 r.

Dotychczas mieszkańcy powiatu kutnowskiego egzamin na prawo jazdy zdawali m.in. w Sieradzu, Płocku czy w Skierniewicach.