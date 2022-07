Muzyczne szaleństwo w centrum Kutna. Za nami finał XXVI Letnich Spotkań Artystycznych ZDJĘCIA

"No to co, że ze Szwecji", bo taką nazwę miały tegoroczne Letnie Spotkania Artystyczne odnosiło się do zespołu ABBA.

- Szwedzkie prawo podatkowe mówi, że przedsiębiorca może uzyskać odpis podatkowy za firmowe ubrania tylko w przypadku, gdy mają szczególny wygląd i nie nadają się do “zwykłego” użytkowania. Zespół ABBA znalazł więc swój sposób na zaspokojenie wymagań – dziwaczne stroje sceniczne nie wynikały z mody, ale z chęci uzyskania zwrotu podatku - można była przeczytać w zapowiedzi finału.

Pomysłodawcą i współtwórcą scenariusza tego projektu był Krzysztof Ryzlak. Nad warsztatem wokalnym czuwała Magda Ptaszyńska, a nad tanecznym Izabella Borkowska. Scenografia była zasługą Marty Fijałkowskiej.