Miasto Kutno otworzyło punkt zbiórki darów dla Ukrainy

Zespół ds. wdrożenia pomocy obywatelom Ukrainy odpowiada przede wszystkim za przekazywanie informacji. W jego skład wchodzą pracownicy Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej i Zarządu Nieruchomości Miejskich.

- Uruchamiamy dwa numery telefonów, pod którymi można dowiedzieć się wszelkich informacji dotyczących zarówno skorzystania jak i udzielenia pomocy - informuje biuro prasowe kutnowskiego Urzędu Miasta.

(24) 253 11 39 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

(24) 253 12 42 – czynny od poniedziałku do piątku od 15:30 do 7:30 oraz w weekendy przez całą dobę.

Od dzisiaj oficjalnie działa miejski punkt zbiórki darów dla potrzebujących. Wszelkie rzeczy będzie można przynosić do magazynu Banku Żywności w Kutnie przy ul. Bema 3. Wjazd znajduje się od ulicy Sobieskiego (przed blokiem Sobieskiego 18), jest oznaczony specjalnym banerem i jest otwarty od 7:30 do 15:00.