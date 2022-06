Miasto kolejny raz wspiera szpital. Na co przeznaczone zostanie 200 tysięcy złotych?

We wtorek w Urzędzie Miasta Kutna podpisano umowę o udzieleniu wsparcia w wysokości 200 tys. zł na zakup sterylizatora dla szpitala. Stosowaną umowę podpisali Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna oraz Artur Gur, prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

- Samorząd miejski od wielu lat wspiera funkcjonowanie kutnowskiego szpitala i myślę, że będzie nadal wspierał. Oczywiście są ograniczenia co do częstotliwości i wysokości kwot, jakie mogą być przekazywane. Dotychczas miasto dofinansowało realizację takich zadań inwestycyjnych placówki, jak modernizacja drogi wewnętrznej do lądowiska dla śmigłowców, remont Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czy modernizacja głównego wejścia. Wspieramy szpital również poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego np. laparoskopu, a dziś sterylizatora. Podsumowując na przestrzeni kilku ostatnich lat Miasto udzieliło wsparcia szpitalowi w wysokości ponad 4 mln zł - podkreślił prezydent Burzyński.