Mężczyzna uwięziony w silosie. W akcji śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło około godz. 18:30. w miejscowości Głogowa. Kilka minut później do dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie wpłynęło zgłoszenie o osobie, która najprawdopodobniej podczas pracy wpadła do silosu zbożowego i pilnie potrzebuje pomocy

Na miejsce natychmiast zadysponowane zostały dwa zastępy JRG Kutno oraz zastęp OSP Krośniewice. W akcji ratunkowej udział wzięły także pogotowie ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Akcja ratunkowa zakończyła się około godz. 20:30.