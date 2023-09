Lokale wyborcze w Kutnie. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Jesienna 2, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Józefów 26, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Teatralna 1, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: 3 Maja 16 - 18, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Okrzei 1A, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Generała Dąbrowskiego 1, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Stanisława Żółkiewskiego 4, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Warszawskie Przedmieście 10a, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Wilcza 5, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Władysława Jagiełły 4a, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Józefa Wybickiego 1, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego 1, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Łęczycka 11, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Narutowicza 22, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Staszica 6, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Łąkoszyńska 9, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Władysława Jagiełły 6, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: dr. Antoniego Troczewskiego 2, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Oporowska 7, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Staszica 21, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Kościuszki 24, 99-300 Kutno numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zobacz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory 2023 - jak oddać ważny głos?

Jak wskazuje Kodeks wyborczy, każda uprawniona do głosowania osoba głosuje tylko na jedną listę kandydatów do Sejmu i jedną listę kandydatów do Senatu. Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy.

Jeżeli nieprawidłowo zaznaczymy nazwisko kandydata, stawiając przy nim inny znak niż "x", oddany głos będzie nieważny. Nie możemy również oddawać głosu na więcej niż jednego kandydata w wyborach do Sejmu lub wyborach do Senatu.