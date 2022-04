Kutnowska Majówka 2022 pełna atrakcji! Znamy szczegóły

Majówka z Bareją

1 maja (Święto Pracy) w Kutnie zorganizowana zostanie Majówka z Bareją. O godz. 12.03 na ul. Barei odbędzie się uroczysty pochód do Kutnowskiego Domu Kultury (Stanisława Żółkiewskiego). Następnie przed KDK nastąpi oficjalne otwarcie Majówki. Do Kutna przyjadą także aktorzy filmów Stanisława Barei: Ewa Błaszczyk, Mieczysław Hryniewicz, Marek Siudym, Marcel Szytenchelm. Spotkanie z aktorami zaplanowano o godz. 13.17 w sali widowiskowej KDK. Imprezie towarzyszyć będą liczne wystawy i konkursy nawiązujące do filmów Barei. Nie może zabraknąć także VII Nostalgicznej wycieczki autobusowej po Kutnie. Przewodnicy z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zabiorą chętnych na wycieczkę śladami kutnowskich absurdów (godz. 13.20; 14.03; 14.45; 15.23; 16.01; 16.43; 17.15). Od 14 do 16 w parku Traugutta zorganizowane zostaną gry i zabawy dla dzieci i całych rodzin przywołujące podwórkowe zabawy naszych rodziców i dziadków. Od godz. 14.15 przed Kutnowskim Domem Kultury rozstawiona zostanie kuchnia polowa, natomiast od 16 odbędzie się Taneczny Podwieczorek dla Dorosłych. Podczas imprezy wybrana zostanie królowa i król zlotu. Rozstawione zostanie także stoisko z watą cukrową, lodami bambino, goframi i oranżadą. Będzie można zrobić sobie także pamiątkową fotografię z Białym Misiem czy retro zdjęcie na fotościance. O godz. 18 zaplanowano oficjalne zakończenie majówki.