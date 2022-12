Kutnowscy policjanci, żołnierze oraz pracownicy Urzędu Miasta po raz kolejny wsparli "Szlachetną Paczkę"

Zebrane przez pracowników UM Kutno środki pozwoliły wesprzeć 2-osobową rodzinę, zamieszkującą na terenie miasta.

- To osoby zmagające się z wieloma schorzeniami, a większość ich dochodów pochłaniają opłaty i koszty leczenia. Mimo to są bardzo pogodni i pozytywnie nastawieni do życia. To czego najbardziej potrzebowała rodzina to nowa pralka, artykuły spożywcze z długim terminem ważności, środki chemiczne, pościel oraz odzież - informuje kutnowski magistrat.

Przygotowaną dla rodziny paczkę do kutnowskiego sztabu Szlachetnej Paczki przekazał wiceprezydent Jacek Boczkaja.

"Szlachetna Paczka" to działająca od 2001 r. ogólnopolska akcja świątecznej pomocy osobom na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb przez wyznaczonych do tego wolontariuszy. To nie tylko konkretna pomoc materialna, ale przede wszystkim impuls do działania. To projekt, który co roku łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców.