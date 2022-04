Kutno: Tymczasowy przejazd na Józefowie otwarty!

- Chcemy wyraźnie podkreślić, że jest to rozwiązanie doraźne, które potrwa przez kilka najbliższych miesięcy. Dokładniej do czasu wyłonienia wykonawcy finalnych prac drogowych pod wiaduktem, o które cały czas walczymy. Docelowo będą one mogły zwiększyć przestrzeń w tym miejscu, co umożliwi przejazd np. samochodom dostawczym o określonej wysokości - informuje Joanna Brylska, kierownik Biura Prasowego Urzędu Miasta Kutna.