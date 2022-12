Kutnianie upamiętnili ważną datę. 13 grudnia 1981 wprowadzono stan wojenny [ZDJĘCIA]

41 lat po wydarzeniach z 13 grudnia 1981 roku przedstawiciele NSZZ "Solidarność" uhonorowali tych, którzy w Kutnie walczyli z komunistycznym reżimem i działali na rzecz niepodległościowego zrywu. W sali konferencyjnej urzędu miasta wręczone zostały pamiątkowe ryngrafy Solidarności. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny przygotowany dla uczniów szkół podstawowych z regionu.

Tradycyjnie nie zabrakło polskiego hymnu i modlitwy w intencji wszystkich walczących z komunistycznym reżimem.

- Pragnę wspomnieć, że pomimo internowania, inwigilowania i wielu aresztowań ci, którzy pozostali na wolności cały czas działali w strukturach podziemnej „Solidarności” przyczyniając się w ten sposób do odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości. Dlatego też ich praca powinna pozostać w pamięci naszej i przyszłych pokoleń – mówił przewodniczący Rady Podregionu Kutno NSZZ „Solidarność” Wiesław Taraska.

- Pamiętajmy, że to „Solidarności” zawdzięczamy wolną Polskę. Jednakże to, co zostało zapoczątkowane i wywalczone ofiarami, wymaga kontynuacji. Naszym obowiązkiem jest przekazywać kolejnym pokoleniom przesłanie „Solidarności” krzewiące idee demokracji, solidarności, wolności i zjednoczenia ponad podziałami – dodał prezydent Kutna Zbigniew Burzyński.