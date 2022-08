Kutnianie oddali cześć bohaterom Powstania Warszawskiego [ZDJĘCIA]

Oficjalne obchody rozpoczęły się o godzinie 16 mszą świętą w kaplicy na cmentarzu parafialnym. Następnie zgromadzeni udali się do miejsca pamięci narodowej. Nie zabrakło władz samorządowych, parlamentarzystów, przedstawicieli lokalnych instytucji, a także harcerzy i mieszkańców.

– 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Było to jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej dramatycznych wydarzeń z okresu walki zbrojnej z niemieckim okupantem. Powstanie planowane na zaledwie kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. Oddziały powstańcze chociaż liczne, ale bez odpowiedniego uzbrojenia, stanęły do walki z regularną armią niemiecką wspartą artylerią i lotnictwem. Niestety bez pomocy sojuszników nie miały szans na wygraną. Pomoc, na jaka liczyli nigdy nie nadeszła. Oprócz żołnierzy Armii Krajowej oraz organizacji Polski Podziemnej w Powstaniu licznie wzięła udział ludność cywilna, która organizowała szpitale i punkty pomocy medycznej. Walczyli wszyscy, mężczyźni, kobiety, dzieci. Większość z nich to byli ludzie młodzi, stojący u progu dorosłego życia. Mimo swojej niezłomności i wiary w zwycięstwo nie mieli możliwości pokonania niemieckiego okupanta. Pozostali sami ze swoim heroizmem oraz cierpieniem. Powstanie pozbawione wsparcia powinno zgasnąć po kilku dniach. Oni tymczasem bronili się miesiąc, potem kolejny, mordercze 63 dni – Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna.