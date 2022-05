Konsorcjum firm z regionu chce wybudować Zieloną Oś Miasta. Kutnowscy radni dołożyli pieniędzy

Zielona oś to największa inwestycja turystyczno-rekreacyjna w mieście od co najmniej 10 lat, kiedy to wybudowany został aquapark. Oficjalne otwarcie ofert już za nami, a jedyną propozycję złożyło konsorcjum firm z regionu: Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne „TRAKT”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROBUD oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Zaproponowany koszt realizacji wynosił nieco ponad 30,7 mln złotych.

Przed ogłoszeniem przetargu wartość inwestycji oszacowana została na 26,5 mln złotych. W październiku kutnowska inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 24 mln zł z rządowego programu Polski Ład. Brakowało więc na jej realizację ponad 4 mln.

W środę na sesji radni miejscy zdecydowali o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy z budżetu Kutna na wykonanie tej inwestycji. To oznacza, że po rozstrzygnięciu przetargu prace będą mogły się rozpocząć.

Projekt zielonej osi obejmuje także wiele mniejszych zadań mających poprawiać bazę turystyczno-rekreacyjną.

Przede wszystkim Zielona Oś Miasta zakłada zbudowanie prawie 6 kilometrów ścieżek rowerowych i chodników łączących wschodnią i zachodnią część Kutna (od ul. Barei do ul. Metalowej). Oprócz tego inwestycja przewiduje też sporo zmian w Parku Nad Ochnią. Powstanie tam m.in. pawilon informacji turystycznej, przy którym wybudowane zostanie rozarium, mini ogród botaniczny, skatepark, pumptrack, drewniany pomost na rzece Ochni, plaża z boiskiem do gry w siatkówkę, prysznice, przebieralnie czy kładka widokowa. Dodatkowo przy okazji wykonywania prac ma tam powstać również plac zabaw i siłownia plenerowa.