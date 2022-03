Kolejne covidowe łóżka w kutnowskim szpitalu będą odblokowane. Od poniedziałku otwarty kolejny oddział

- Przywracamy cały Oddział Ortopedyczny. Oddział jest już pusty i obecnie go sprzątamy i dezynfekujemy. Prace te potrwają do końca tygodnia włącznie z sobotą i niedzielą. Do pełnej dezynfekcji wykorzystujemy nasz robot UTV, których w całej Polsce jest tylko 40 - informuje Bartosz Serenda, zastępca dyrektora Kutnowskiego Szpitala Samorządowego ds. jakości i komunikacji.