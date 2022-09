Kolejna nowoczesna operacja w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym. To jedyny taki zabieg na NFZ w Polsce [ZDJĘCIA]

- Jest to typowa nowoczesna operacja. Trwała około 10minut w wykonaniu znieczulenia miejscowego. Pacjent tego samego dnia wyszedł ze szpitala. Normalnie zabieg wycięcia torbiela włosowatego trwa ponad godzinę, jest nieprzyjemny, a proces gojenia bardzo długi. Dzięki takiej nowoczesnej formule operacji występują mniejsze dolegliwości dla pacjenta i zdecydowanie mniejsze ryzyko powikłań - dodaje Serenda.

- Jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który zrobił taką operację w trybie niekomercyjnym, czyli na tzw. NFZ. Inne szpitale robią takie operacje, ale są to szpitale prywatne lub robią publiczne z tym, że wykonują takie operacje wyłącznie komercyjnie - informuje Bartosz Serenda, zastępca dyrektora szpitala ds. komunikacji i jakości.

Czym jest torbiel włosowa?

Inne nazwy tej przypadłości to torbiel nadguziczna, zatoka pilonidalna, choroba pilonidalna, zatoka krzyżowa, torbiel krzyżowa czy przetoka nadguziczna. Zwykle dotyka ona osoby od 35 do 40 roku życia, a najczęściej dotyczy osób około dwudziestoletnch i częściej spotyka się ją u mężczyzn (80 proc. zachorowań) niż u kobiet. Jej tworzeniu się sprzyjają takie czynniki jak bujne owłosienie w okolicy pośladkowej, pocenie się, urazy skóry i naskórka (otarcia), spowodowane na przykład ciasną bielizną, zapalenie mieszków włosowych w innych częściach ciała, otyłość, siedzący tryb życia oraz brak higieny. Dlatego spotyka się ją u osób, które na przykład przez wiele godzin podróżują samochodem. Wskazuje się także na tendencje rodzinne do tej choroby oraz na wpływ hormonów płciowych, które działają na gruczoły łojowe.