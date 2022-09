Kolejki NFZ Kutno: terminy leczenia i czas oczekiwania do lekarzy na 25.09.2022 Redakcja stronazdrowia.pl

Do których lekarzy w Kutnie kolejki są najkrótsze? CC0

Gdzie dowiedzieć się, ile czeka się w kolejkach do lekarza na NFZ w Kutnie? Podpowiadamy. Zdrowie jest najważniejsze, dlatego nie warto czekać. I właśnie dlatego warto sprawdzać, gdzie są wolne terminy. Jeśli w Twojej przychodni w Kutnie trzeba za długo czekać, zobacz, co oferują inne placówki. Poniżej znajdziesz stan aktualny na 25.09.2022. Sprawdź, ile czasu można zaoszczędzić w kolejce do lekarza na NFZ.