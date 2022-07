Kibice ULK świętowali 25-lecie w centrum Kutna [ZDJĘCIA, FILM]

Na Placu Piłsudskiego kutnowscy kibice Widzewa Łódź hucznie świętowali 25-lecie.

Początki fan clubu sięgają lat siedemdziesiątych. Do największych sukcesów na pewno można zaliczyć m.in. zdobycie flagi Lecha Poznań fc Września, flagi GKS-u Bełchatów, flagi AC Fiorentina, słynnej awantury w Gawronach po derbach Łodzi, zwycięskiej ustawki z kibicami Legii. Poza tymi największymi triumfami wielokrotnie dawali się we znaki wielu ekipom, które przejeżdżając przez kutnowski dworzec musiały drzeć o swoje szale.

- Wszyscy zapewne kojarzą nasze flagi. Począwszy od barwówek, których to mieliśmy kilkanaście a skończywszy na fladze naszej ekipy U.L.K.’97 która miała swój debiut 5 listopada 2004 roku podczas derbowego spotkania na Al. Unii. Ciekawostką natomiast jest to, że pierwsze szale wydaliśmy dopiero w sezonie 2011/2012. Swoją premierę miały one 18.02.2012 na meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała w Łodzi - czytamy na stronie internetowej kutnotylkowidzew.pl.