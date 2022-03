Już w następnym tygodniu "Piasek" wystąpi w Kutnie

Po raz pierwszy będzie możliwość posłuchania utworów artysty w specjalnych, kameralnych warunkach i w wyjątkowych aranżacjach. Koncert ma zapewnić bliską, niemal intymną atmosferę koncertową. W takiej oprawie największe przeboje Piasecznego, a także wyselekcjonowane przez niego jego ulubione utwory będą brzmiały wyjątkowo.

Piaseczny znany głównie jako wokalista zespołu Mafia, z którym wydał trzy albumy studyjne, od 1998 roku jako artysta solowy wydał dziesięć albumów studyjnych: "Piasek", "Popers", "Andrzej Piaseczny", "Jednym tchem", "15 dni", "Spis rzeczy ulubionych", "To co dobre", "Kalejdoskop", "O mnie, o tobie, o nas" i "50/50" oraz "W blasku światła" ze Stanisławem Sojką i "Zimowe piosenki" z Sewerynem Krajewskim, a także album koncertowy "Na przekór nowym czasom – live". Za sprzedaż albumów odebrał dwie podwójnie platynowe płyty, sześć platynowych i jedną złotą. Do jego największych przebojów należą piosenki: „Budzikom śmierć”, „Niecierpliwi” i „Prawie do nieba” (nagrane z Robertem Chojnackim), „Z głębi duszy”, „I jeszcze...”, „Chodź, przytul, przebacz”, „Rysowane tobie”, „Śniadanie do łóżka” i „Wszystko dobrze”.

Koncerty Andrzeja Piasecznego w Kutnie odbędą się 10 marca (czwartek) o godz. 19:30 i 11 marca o godz. 18:30. Bilety dostępne na stronie kdk.net.pl i scenakonesera.pl.