II wojna światowa w Kutnie. Tak wyglądało miasto i tak żyli kutnianie. Zobacz archiwalne zdjęcia

W wojnie uczestniczyło 1,7 miliarda ludzi, w tym 110 milionów ludzi z bronią. Zginęły w niej dziesiątki milionów osób; według różnych szacunków od 50 do 78 milionów. Rekordowe liczby to skutek między innymi ludobójstw, przede wszystkim holokaustu, pochłaniających miliony ludzkich istnień.

II wojna światowa – największa wojna w dziejach, zaliczana do wojen totalnych, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku. Walki toczyły się głównie w Europie, Azji oraz Afryce i na wszystkich oceanach, choć miała także epizody w Arktyce i Ameryce Północnej. Oprócz państw Europy, ich kolonii i państw Azji brały w niej udział także państwa obu Ameryk.

16 września 1939 wojska niemieckie wkroczyły do Kutna. Nastąpiły bombardowania pociągów, dworców kolejowych oraz budynków mieszkalnych na terenie całego powiatu kutnowskiego. W grudniu 1939 roku zaczęto wysiedlać mieszkańców, by obszary miasta stały się „czysto niemieckie”. 14 kwietnia 1940 roku aresztowano większość nauczycieli z powiatu kutnowskiego. 15 czerwca 1940 roku w mieście zostało założone getto na terenie fabryki cukru przy ulicy Mickiewicza, a cały teren fabryki otoczono drutem kolczastym. W 1941roku w Kutnie, przy ulicy Przemysłowej 7, założono kolejny obóz, tym razem obóz przejściowy dla przesiedleńców. 19 marca 1942 roku zamknięto getto a Wszystkich Żydów wywieziono do Koła, skąd przetransportowano ich do obozu zagłady w Chełmnie. Tam śmierć poniosło 6000 żydowskich mieszkańców Kutna, zarządzającą gettem starszyznę zamordowano w mieście, a policję żydowską rozstrzelano. W tym samym roku naziści wysadzili w powietrze osiemnastowieczną synagogę. 19 stycznia 1945 roku Kutno zostało wyzwolone spod okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną.