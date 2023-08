Gdzie znaleźć najlepsze lody w Kutnie? Polecane miejsca w sierpniu 2023

W Polsce w latach dwudziestych ubiegłego wieku modne stało się uczęszczanie do cukierni i lodziarni. Lody nabyć można było również na ulicy ze specjalnych wózków. Wydawano je w pucharkach, oferta zaś zawierała podstawowe smaki, śmietankowe i czekoladowe.

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem delektowali się też wybrane osoby zamieszkujące starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek wykwintny i trudny w wykonaniu ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z wysokich gór.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na większą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnych maszynkach. Serwowano je w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Kutnie otwierano przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody można było dostać jedynie latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano przez cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

Urządzenie do lodów CLATRONIC ICM 3650

Urządzenie do lodów WMF Kitchenminis 416450011

Urządzenie do lodów ESPERANZA Vanilla EKI001

Maszyna do wyrobu lodów CLATRONIC ICM 3594, 18 W

Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Kutnie, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety bądź lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Lody włoskie sporządzane są z łączonych z wodą mieszanek w proszku. Powstała masa zostaje zamrożona. Podawane są w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a ich temperatura jest wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale można też spotkać np. pistacjowe, malinowe, truskawkowe. A do tego możemy zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewielka ilość. Bez obaw możemy więc delektować się nimi w gorące letnie dni.

Najzdrowsze mogą okazać się lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność spadnie.