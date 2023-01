Gdzie na spacer do 67 km od Kutna. Urokliwe ścieżki na weekend 14 - 15 stycznia

Ścieżki spacerowe z Kutna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 67 km od Kutna, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Nad Wisłą

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,59 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podejść: 171 m

Suma zejść: 138 m

Fotoimpresje poleca trasę mieszkańcom Kutna

Dość łatwa wycieczka piesza, miejscami nad sama rzeką nie przedeptane ścieżki z pokrzywami sięgającymi ramion sprawiają trochę trudności.

Ślad przez Wisłę to przepłynięcie i powrót promem, a skręciliśmy tam na obiad :)

Prom kursuje w okresie wakacyjnym codziennie, w Czerwcu i Wrześniu w weekendy.

